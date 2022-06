S'acosta l'estiu i amb ell les altes temperatures, que ja es comencen a deixar notar per tota la geografia espanyola. Amb l'arribada del bon temps, molts canviem els nostres costums en el que a alimentació es refereix, deixant de costat els menjars més pesats (guisats, rostits...) i donant pas a altres receptes més fresques (sopes fredes, amanides...). No obstant això, l'alimentació sana i lleugera no està renyida amb una dieta completa, amb tots els nutrients que l'organisme necessita per al seu adequat funcionament. De fet, els plats més estiuencs poden incloure proteïnes, bé a través de peixos com el salmó i la tonyina, o de llegums com les llenties, els cigrons o les mongetes.

Si ets dels quals gaudeixen dels plats més lleugers i de la dieta mediterrània pren nota de les següents recomanacions: receptes senzilles amb les quals podràs alimentar-te d'una manera sana, original i adaptada als mesos centrals de l'any, en els quals la calor pressiona. Amanida de cigrons, alvocat i tomàquet Aquesta recepta la pots fer al teu gust modificant lleument els ingredients. Per exemple, en lloc d'alvocat pots utilitzar alguna altra verdura que sigui del teu grat com el cogombre o el bròcoli. Comença pelant els tomàquets i tallant-los en daus. Fes el mateix amb els alvocats, o amb els vegetals seleccionats. Posa tot en un bol juntament amb els cigrons cuits (pots comprar-los de pot, o coure'ls tu i posteriorment refredar-los abans d'elaborar el plat) i afegeix una mica de coriandre, all picat, sal, oli d'oliva verge extra i vinagre (recomanem un no excessivament fort, i en petita quantitat). Amanida de llenties amb tonyina La tonyina és un dels peixos més sol·licitats per a aquesta mena d'amanides, bé sigui en conserva (preferiblement en oli d'oliva) o en daus de tonyina fresca (natural o marinat). Per aquesta recepta valen tots dos tipus de tonyina. Utilitza llenties cuites (bé siguin de pot o cuites a casa i posteriorment refredades) prèviament escorregudes, pica diferents vegetals (enciam, tomàquet, pebrot, ceba...) en trossos molt petits, prepara una vinagreta amb oli, suc de llimona, sal i pebre. Amaneix, remou i afegeix un petit toc d'alfàbrega o alguna herba similar. Amanida d'ou i mongetes Deixa en remull les mongetes durant aproximadament 12 hores, cou-les amb aigua i sal. Prepara blat de moro dolç, pastanaga ratllada, tomàquet picat, ceba i una mica de julivert. Si vols que el plat sigui una mica més complet, pots afegir quinoa. Mentrestant, cou dos ous i quan estiguin llestos, i després de deixar-los reposar uns instants, talla'ls en làmines, tan fines com sigui possible perquè no es desfacin. Col·loca les mongetes en el plat formant una petita muntanya, afegeix la quinoa i les verdures (excepte el julivert, que no l'afegiràs fins al final), remou lleugerament la barreja, i col·loca les rodanxes d'ou dur envoltant la barreja. Finalment, amaneix al teu gust, bé amb oli d'oliva i una mica de pesto, o amb una vinagreta.