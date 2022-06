El xef i propietari del restaurant Bo.Tic de Corçà, Albert Sastregener, ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia d'aquest 2022. Es tracta de la vintena edició d'aquests guardons que s'han entregat aquest dimecres a la nit en un sopar al Mas Marroch de Vilablareix. A part de Sastregener, aquest 2022 també han reconegut la xef del restaurant el Ventador de Barruera (Alta Ribagorça) amb el Premi Revelació. Joan Junyent, del restaurant Windsor de Barcelona, ha estat distingit amb el Premi Cap de Sala d'enguany. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia també ha premiat a la directora de cinema Carla Simón per la seva última pel·lícula 'Alcarràs' i la importància dels cultius i de la gent que hi treballa.

Aquest any, l'acadèmia ha celebrat la XXa edició d'aquestes guardons dos anys després que la pandèmia obligués a cancel·lar el sopar de gala. I el retorn ha estat més especial que mai perquè ha anat de la mà dels germans Roca en un àpat a l'espai que destinen els gironins als esdeveniments.

L'acadèmia ha decidit guardonar amb el Premi Nacional de Gastronomia d'aquest 2022 a Albert Sastregener, cuiner i propietari del restaurant Bo.Tic de Corçà. Aquest establiment compta amb dues estrelles Michelin (la segona la va rebre el 2020) i en el restaurant de Sastregener es pot degustar una gastronomia creativa d'arrel catalana.

Sastregener ha afirmat que el premi és "tot un honor" i que el seu màxim repte després del reconeixement és "transmetre felicitat" als clients del restaurant de Corçà. Albert Sastregener ha incidit en la importància de la "família" personal i professional que s'ha creat en el Bo.Tic per tirar endavant aquest projecte gastronòmic.

Elisabet Farrero, Premi Revelació

El Premi Revelació 2022 ha estat per la cuinera Elisabet Farrero. Aquesta llicenciada en Humanitats va decidir canviar la seva carrera professional encarada al sector cultural i marxar al Canadà per conèixer a la seva parella personal i professional, Pierre Cosnard. Fins que fa deu anys tornen a Barruera per obrir el restaurant el Ventador. Es un local on es tracta el producte de proximitat i de temporada de l'Alt Pirineu sota una òptica molt personal.

Farrero ha assegurat que premis com el d'aquest dimecres a la nit faciliten l'obertura d'establiments fora de l'àmbit metropolità. La premiada ha recordat que al principi tenia "dubtes" d'obrir un restaurant de cuina creativa a Barruera, tan allunyat de la zona metropolitana, però ara es mostra més satisfeta que mai de poder "posar en valor" els productes de l'Alt Pirineu.

El restaurant Windsor s'emporta el Premi Cap de Sala

El Premi Cap de Sala ha estat per Joan Junyent, del restaurant Windsor de Barcelona. Junyent va començar a treballar-hi el 1997 després de recórrer el Cafè Roy de Sitges, el Gran Casino de Barcelona o l'Hotel Arts. El cap de sala s'ha especialitzat en Tècnic Professional en Restauració a l'Escola de Restauració i Hostelatge de Barcelona i ha estudiat per ser sommelier al mateix centre.

Junyent ha remarcat la importància d'aquest premi que reconeix la tasca dels caps de sala, una figura que molt sovint queda eclipsada pels cuiners. El cap de sala del Windsor de Barcelona ha explicat que per ser un bon cap de sala s'ha de tenir "molt de cap" i entendre el client, al mateix temps que es domina els ritmes de la cuina.

L'Acadèmia Catalana de Gastronomia també ha volgut donar el Premi Especial d'aquest any a la directora Carla Simón. L'acadèmia gastronòmica ha guardonat la també guanyadora de l'Ós d'Or del Festival de Berlín per la pel·lícula 'Alcarràs'. Els membres de l'acadèmia han remarcat que amb aquesta pel·lícula, Simón marca l'equilibri entre els cultius alimentaris i les famílies que se'n cuiden.

L'edició amb més participació

El president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí, ha recordat que amb aquest sopar al Mas Marroch s'ha recuperat el format tradicional de la gala d'entregues dels premis, que es fan entremig de l'àpat. Vilarrubí, a més, ha detallat que aquesta és la primera edició dels premis que es fan fora de Barcelona i és l'edició amb més participació. "Això vol dir que la cuina està fora de Barcelona, al territori, i ens hem de moure per acostar-nos-hi", ha afegit el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.

Els premis han comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha entregat el guardó al Premi Nacional de Gastronomia.