La tradicional recepta d’ensaladilla russa amb patata, pastanaga, ou i tonyina amb maionesa elaborada per Karlos Arguiñano és tot un reclam, sobretot, en aquests mesos en què la calor s’intensifica.

És un plat clàssic, senzill i molt refrescant que, no obstant, té un truc perquè la seva elaboració sigui tot un èxit.

El xef de Zarauz rebel·la aquest ‘secret’ per fer una ensaladilla boníssima. Patata, pastanaga, maionesa, tonyina en conserva, olives farcides, ou dur i uns quants pèsols en conserva són els únics ingredients d’una recepta que ve de gust sempre. Tanmateix, Arguiñano explica com treballar la patata perquè l’ensaladilla russa sigui perfecta, explica directoalpaladar.

No val qualsevol patata: sempre és preferible optar per una patata nova o de varietats com kennebec, red pontiac o spunta, més adequades per bullir-les.

I no només importa el tipus de patata, sinó principalment com es cuina, i és aquí on entra la mà d’Arguiñano per preparar les seves patates i que quedin de meravella per a l’ensaladilla russa.

Es tracta, explica el xef basc a Hogarmanía, de «posar les patates netes i amb pell a coure a foc suau en una cassola amb aigua freda». Després hi afegeix les pastanagues, pelades, i cou el conjunt uns 25 minuts. Després d’aquest temps, hi afegeix també els ous i ho deixa coure deu minuts més.

Quan tot està cuit, escorre l’aigua i deixa que es temperin les verdures i l’ou abans de tallar-ho tot en forma de dauets i afegir-ho al bol on acabarem de preparar l’amanida incorporant-hi altres ingredients com la tonyina esgrunada, les olives picades, un grapat de pèsols i maionesa al gust.