El jurat dels Basque Culinary World Prize ha donat el guardó d'aquest 2022 a la xef Fatmata Binta durant l'assemblea que celebra a Girona aquests dies. Binta és una cuinera de Sierra Leone que promou el projecte 'Dine on a mat', en què busca compartir alguns dels costums i sabors propis de la seva cultura al mateix temps que amb els sopars recapta fons per ajudar a alimentar més de 300 famílies de Ghana. El jurat també ha reconegut el xef britànic Douglas McMaster per promoure el 'zero waste' i evitar el malbaratament alimentari. El cuiner Edson Leit (Brasil) també ha rebut una distinció del jurat per dissenyar projectes que ofereixin oportunitats laborals en l'àmbit gastronòmic als joves.

Fatmata Binta s'ha convertit en tot un referent de la cuina Fulani, nòmada i moderna. A través del seu potencial gastronòmic Binta ha aprofitat per difondre part de la seva cultura i tradicions. A més, ha creat una fundació a partir de la qual empoderar dones i nenes de totes les regions Fulani. El primer pas és construir un centre sanitari per a dones i atendrà a les necessitats socials, educatives i comunals. A més, ha començat a treballar amb quatre hectàrees per cultivar foni (un cereal sense gluten) i posar-lo en valor en la venda. Amb aquest projecte vol dinamitzar l'economia de les comunitats fulanis, zones sobretot rurals, i sobretot donar feina a les dones. L'objectiu de Fatmata Binta és arribar a conrear fins a 500 hectàrees i exportar 200 tones de foni. Ara, ha rebut el guardó del Basque Culinary World Prize amb l'objectiu de visibilitzar històries i casos amb un impacte social important. De fet, el jurat dels premis valora la incidència que pot tenir la gastronomia en la integració social i la educació alimentària, a banda de la sensibilització per la sostenibilitat. El Basque Culinary World Prize són uns guardons que es van crear el 2016 pel Basque Culinary Center i el govern basc. A través d'aquest guardó es reconeix la tasca que fan els cuiners amb iniciatives transformadores i compta amb una dotació econòmica de 100.000 euros pel guanyador. El president del jurat dels premis, Joan Roca, ha destacat que el guardó permet "posar el focus a l'Àfrica" i demostrar que "és possible créixer a través de la cuina i amb una economia circular". Segons Roca aquest reconeixement ajuda a enviar un missatge al món d'una alternativa sostenible i reforçar l'empoderament de les dones. El jurat ha rebut més de 1.000 nominacions i 700 candidats a rebre aquest premi, que alguns mitjans ja bategen com el Nobel de la Gastronomia. Al llarg de tot un mes, els professionals i les institucions d'aquest àmbit han pogut nominar cuiners en base a les iniciatives que portaven a terme en àmbits com la integració social, la sostenibilitat o l'educació.