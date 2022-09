La macedònia o còctel de fruites, no és més que una mescla de diferents fruites tallades en trossets i amanida amb sucre, licor o suc. Els tipus i les quantitats de fruites utilitzades depèn molt del gust de cadascun, podent-se admetre qualsevol varietat, això sí, tenint en compte que si volem que la macedònia es conservi almenys dos o tres dies, les fruites no han d'estar massa madures. També, cal anar amb cura amb les fruites com les maduixes o el plàtan, les quals s'aconsellen consumir el mateix dia.

Aquesta és la nostra proposta: 1 llimona (per a suc)

2 taronges (per al suc). Pot incloure's una tercera si volem afegir-la també en trossos.

5 o 6 maduixes

1 kiwi

1 plàtan

1 poma

2 rodanxes de pinya

1 préssec

2 cullerades de sucre La preparació no pot ser més senzilla: Tan sols hem de rentar, pelar (si ho desitgem) i trossejar en daus petits tota la fruita.

En un bol, afegirem el suc d'una llimona, que exercirà com a antioxidant perquè la fruita ens aguanti més temps.

A continuació anirem abocant una a una les fruites, alhora que remourem suaument perquè vagi absorbint la llimona.

Quan tinguem tota la fruita, afegirem un parell de cullerades soperes de sucre i remourem.

I, finalment, tirarem el suc de les taronges.

Quan estigui tot ben barrejat, taparem el bol amb un film transparent i portarem a la nevera durant unes 2 hores.

Una vegada transcorregut el temps, servirem en bols petits.

Com dèiem a l'inici, també se li pot afegir un doll d'alcohol o edulcorar amb una mica de mel o algun xarop.