Set anys després de llançar una classificació amb els millors restaurants, La Liste assenyala les 600 millors pastisseries de gairebé 60 països, una primera «guia mundial» dels mestres dels dolços «que lideren el ball en la gastronomia». I entre les pastisseries hi ha el Rocambolesc, de Jordi Roca, amb seus a Girona, Barcelona, Madrid i Houston. La Liste, coneguda pel seu rànquing dels 1.000 millors restaurants del món i la seva aplicació que integra prop de 30.000 establiments, ara geolocalitzarà pastisseries, salons de te, fleques i cafeteries.

«És una novetat, ningú havia fet una guia mundial de pastisseries», va dir a l'AFP la gerent general de La Liste, Hélène Pietrini, exintegrant del prestigiós rànquing britànic 50 Best, principal competidora de La Liste. Segons ella, la rebosteria correspon a «un mode de degustació de moda» i «molts pastissers estan liderant la gastronomia en aquest moment» en els àmbits de relació amb els seus productors, estacionalitat o responsabilitat econòmica i social.

Innovació

Restaurants amb menjars complets entorn de les postres, rebosteria a mida amb oferta per portar a palaus... La innovació gastronòmica i empresarial passa per la rebosteria. «Dibuixen la pastisseria per ser una porta d'entrada a la gastronomia», afegeix Pietrini. El fet que la pastisseria sigui un plaer accessible juga a favor d'aquesta moda, comenta a l'AFP Joerg Zipprick, cofundador i editor en cap de La Liste, i afegeix que «la pastisseria és la tendència més important».