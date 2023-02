No hi ha una manera millor de celebrar el Dia Mundial de la Pizza, que se celebra el 9 de febrer, que menjant una bona pizza. I si bé és veritat que aquest any cau en dijous i aquest és un sopar més de divendres o de cap de setmana, l’excusa és bona per alegrar qualsevol dia. Els que puguin passar aquesta data a Itàlia ho tindran millor encara. Els més creatius poden llançar-se i animar-se a preparar-la a casa.

Les opcions són immenses i no fa falta recórrer a les típiques opcions precuinades, que no són gens saludables. Només fa falta tenir una mica de temps i un parell d’ingredients a casa per aconseguir una pizza de qualitat i amb bons ingredients. I està a l’abast fins i tot dels que van amb el temps just. Aquestes són les millors pizzeries de Girona Per a aquest grup a què no li agrada passar temps a la cuina deixem aquí un parell de receptes de pizza amb què tenir aquesta delícia italiana feta en tot just un quart d’hora. PIZZA EN MENYS DE DEU MINUTS Ingredients 1 ou

Sucre

Sal

Farina

Llet

Formatge mozzarella

Tomàquet

Pepperoni Elaboració El primer que hem de fer és afegir en un bol l’ou, mitja cullerada de sal, mitja cullerada de sucre, dues cullerades d’oli i un vas de llet. Ho remenem tot bé i li afegim una tassa de farina per tornar a barrejar tots els ingredients fins a aconseguir una massa consistent.

A continuació, aboquem la barreja a un plat apte per a microones i estenem de manera uniforme. Introduïm el recipient al microones durant 4 minuts i mig i, una vegada passi el temps, el traiem i li afegim els ingredients que vulguem.

En aquest cas, i com qualsevol altra pizza, cobrim la base amb tomàquet i formatge mozzarella i a sobre li posem unes rodanxes de pepperoni, tot i que podeu escolir qualsevol altre ingredient. Empolvorem una mica d’orenga i l’introduïm de nou al microones durant 3 minuts i mig.

Quan passi el temps, traiem la pizza amb molt de compte de no cremar-nos i, com a opció perquè estigui més cruixent, podem posar-la en una paella durant un parell de minuts perquè es dauri la part inferior. Una vegada realitzat aquest pas, ja està a punt de ser devorada. PIZZA EN UNA TASSA Ingredients Llevat en pols

Farina

Llet

Salsa de tomàquet

Bicarbonat

Oli d’oliva

Sal, Mozzarella i orenga Preparació El primer que s’ha de fer és posar quatre cullerades grans de farina a la tassa, afegir-hi una culleradeta de llevat, una mica de bicarbonat i una mica de sal. Una vegada introduïts aquests ingredients, hi afegirem tres cullerades de llet i una bona cullerada d’oli d’oliva. Remenarem bé tota la barreja resultant, per després incorporar-hi salsa de tomàquet i la mozzarella.

L’últim pas serà triar els ingredients amb què vulguis completar la teva pizza. Aquests poden ser des de xampinyons, pernil, pepperoni o verdures.

Tot això s’ha de posar al microones no més de 2 minuts i ja tindreu llesta la pizza en una tassa.