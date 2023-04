Qualitat gastronòmica, personalitat i regularitat. És el que valora la Guia Michelin en la seva llista de restaurants recomanats. No tenen estrella, però poden lluir una placa a l'entrada de l'establiment que els acredita com a establiments de qualitat per una de les bíblies de la gastronomia.

Són 145 restaurants a Catalunya, 38 dels quals a les comarques gironines. És probable que sigui una llista que aviat quedi desfasada, perquè no seria d'estranyar que, alguns d'ells canviessin la seva condició per passar a formar part del club de restaurants amb estrella Michelin. Dijous a la nit es va celebrar al Museu Martítim de Barcelona la gala d’entrega de les plaques de restaurants recomanats de Catalunya, Balears, País Valencià, Aragó i Andorra. Aquesta és la llista dels restaurants recomanats a Girona Aquesta és la llista dels 148 restaurants recomanats a Catalunya