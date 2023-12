La prestigiosa Guia Michelin, a més de premiar amb estrelles els millors restaurants, també reconeix els millors fogons i més econòmics. Es tracta de la llista Bib Gourmand que, en línies generals, els establiments amb aquesta distinció treballen tots els tipus de cuina i destaquen per la seva bona relació qualitat/preu, oferint un menú complet –per dinar o sopar– assequible a totes les butxaques.

Aquests premis no són tan importants com les estrelles Michelin però serveixen com a pista per conèixer possibles candidats a aconseguir una futura estrella i com a oferta per a tots els pressupostos i ocasions, popularitzant la gastronomia entre persones de tot nivell social i econòmic. Aquesta és la llista de restaurants Bib Gourmand gironins que, sense arribar encara a merèixer una estrella, fan una cuina de gran qualitat per la qual et gastaràs menys de quaranta euros. Actualment hi ha set establiments, després que ahir la Guia afegís el restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri.

Can Xapes (Cornellà del Terri)

Amb un treball específic sobre el producte de qualitat i amb una oferta gastronòmica que combina l’empelt amb la tradició i el coratge de noves fórmules, el restaurant Can Xapes aposta per una cuina catalana de mercat i d’avantguarda. Amb una llarga trajectòria, l'establiment s’ha reinventat per tenir una segona vida amb una cuina posada al dia.

Quatre Vents 3.0 (Hostalric)

El 2004 neix 3.0, el somni d’una parella de fer tornar l’essència del restaurant Quatre Vents, fundat pels seus avis l’any 1964. La cuina que ofereixen és una barreja de tapes i platells el·laborats que combinen a la perfecció els productes de temporada. Asseguren que cuinen "amb cura" el producte amb la finalitat de no alterar la seva essència i garantir el punt òptim de cadascun.

La Salinera (Palamós)

Fàcil de localitzar davant del port de Palamós, es tracta d'un restaurant amb personalitat i caràcter propi, ja que el local ocupa el que un dia va ser una fàbrica de salaons. Té els seus propis vivers i ofereix una cuina d'arrels mediterrànies especialitzada en peix i marisc, sempre originaris de la Costa Brava.

Vicus (Pals)

L'evolució d'un antic negoci familiar que antigament era una cafeteria. El xef, format a grans cases, proposa una cuina tradicional elaborada i de tints creatius que no el defraudarà. La seva carta es completa amb una bona oferta de menús, entre els quals destaca tant el d'arrossos com el de degustació.

La Gruta (L'Escala)

Ubicat en una antiga casa de pedra amb diverses sales, la parella que el regenta defensa una cuina actual de base francesa i internacional que té com a fil conductor els productes de proximitat i d'arrels mediterrànies. En l'oferta hi ha una petita carta i tres menús interessants (Moment, Bistronòmic i Descobriment).

Mas Concas (L'Escala)

L'edifici, de finals del s. XVII i construït en pedra, va ser la residència d'estiu de l'escriptora Caterina Albert i Paradís, molt més coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. En els menjadors, tots d'ambient rústic, s'ofereix una cuina de base mediterrània i influències franceses, sempre ben presentada i amb les matèries primeres de la zona com a pilars bàsics de la seva inspiració.

Els Caçadors (Maçanet de Cabrenys)

Situat en un hotel amb el mateix nom, sorprèn pel seu joc de contrastos, tant en l'estètic com en el gastronòmic, ja que els sostres i les parets de pedra troben el contrapunt perfecte en els llums de disseny i el mobiliari, d'un blanc impol·lut. La proposta, de gust regional i tradicional, es completa amb alguns plats propis de l'orient llunyà.

Can Boix (Vilamarí)

En aquest acollidor restaurant familiar, a peu de carretera i amb les parets en pedra, s'ofereix una cuina genuïnament catalana. L'aposta és decidida pels guisats tradicionals de mar i muntanya, les carns a la graella de llenya natural i, sobretot, l'elaboració d'uns arrossos, per a dos, realment exquisits, fins i tot en la variant vegana.