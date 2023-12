El vi català mereix una campanya de comunicació a l’alçada dels seus atributs i per tot això, el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’INCAVI, està desenvolupant una estratègia global ambiciosa per augmentar el coneixement i la notorietat dels nostres vins.

En aquest sentit, el juliol del 2022, es va aprovar l’agenda #HoritzóINCAVI2025 amb el conjunt del sector. Un full de ruta exigent que gira entorn 23 projectes transformadors entre els quals la divulgació de la cultura del vi, amb tot el que implica, està situada al centre.

A Catalunya hi ha més de 750 cellers i 8.500 viticultors i viticultores que, a més d’elaborar un ampli ventall de vins que destaquen per la seva qualitat (340 milions d’ampolles) són garantia d’arrelament de la població a moltes comarques i de conservació de l’entorn i del patrimoni paisatgístic.

La proximitat és un valor en alça per al consumidor i, a Catalunya, tothom té una Denominació d’Origen molt a prop. De fet, més del 53% dels municipis catalans tenen vinya, i tant elaboradors com viticultors són proactius en la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta pel cultiu ecològic.

Aquestes són les 11 Denominacions d’Origen (a banda de la DO Cava) que dibuixen el mapa del vi de Catalunya:

DO Terra Alta: la zona vitivinícola més meridional

La Denominació d’Origen de la Terra Alta és una de les històriques de Catalunya. Està situada entre el riu Ebre i les terres del Matarranya i té un alt valor paisatgístic. La importància de la garnatxa i una cultura especifica d’entendre la seva elaboració fan d’aquests vins els que millor expressen el que significa la DO Terra Alta.

DO Tarragona: el vincle amb l’Imperi Romà i el seu llegat cultural

El territori de la DO Tarragona es situa entre el riu Ebre i la mar Mediterrània. El clima típicament mediterrani i la marinada tenen una gran influència sobre els seus vins. Els blancs s’elaboren principalment amb varietats autòctones, destacant entre elles el macabeu, l’aposta decidida per fer de la Denominació d’Origen Tarragona una DO singular.

DO Montsant: joventut i empenta

Aquesta denominació d’origen és la més jove de Catalunya, però això no li resta l’empenta que els productors posen en la seva feina i en l’elaboració del vi. Els vins negres són els més comuns a la DO Montsant. Dels prop de 7,5 milions de kg anuals de producció de raïm, el 90% correspon a varietats negres amb una destacada presència de garnatxa i carinyena.

DOQ Priorat: la suma de sòl, clima, orografia i molta feina

L’origen de la DOQ Priorat troba les seves arrels en l’època ibera, amb l’arribada dels monjos cartoixans. El cultiu de la vinya es troba distribuït en altituds que van des dels 100 metres als 750 metres sobre el nivell del mar. El paisatge que generen aquestes vinyes és un dels trets característics del Priorat.

DO Penedès: 2.700 anys d’història vitivinícola

La Denominació d’Origen del Penedès és la que té més tradició de Catalunya. El sòl i el clima diferencien la DO en 10 zones marcades per un caràcter únic, que van des del mar fins a més de 800 metres d’altitud. La varietat de raïm més important és el xarel·lo per a vins blancs.

DO Conca de Barberà: innovació i estima per la terra

La història de la viticultura a la Conca ha anat molt lligada a la història de la comarca. El trepat, la varietat autòctona de raïm negre és el referent diferenciador dels excel·lents vins que té la Conca de Barberà. El trepat proporciona vins delicats, afruitats, frescos amb notes especiades i lleugera graduació alcohòlica.

DO Catalunya: tradició i qualitat

La Denominació d’Origen Catalunya té una gran herència al darrere de la seva trajectòria viticultora. El vi amb DO Catalunya, amb un marcat caràcter mediterrani, representa més del 50% del vi català amb DO i alberga fins a 40.000 ha de conreu i una producció de més de 60 milions d’ampolles.

DO Empordà: mar i muntanya

L’Empordà i els seus vins són una mostra dels seus contrastos, del mar i la muntanya que fan única aquesta terra de carinyena i garnatxa. Aquestes dues varietats són, avui en dia, les més plantades i la seva implantació no ha deixat de créixer en els últims anys. Els cellers empordanesos són majoritàriament petits i amb una llarga tradició en l’elaboració de vins.

DO Costers del Segre: el vi de les terres lleidatanes

Al voltant de la Denominació d’Origen Costers del Segre hi ha un territori divers repartit en set paisatges que donen fruit a vins units en la seva intensitat, amplitud i equilibri. Vins amb bona acidesa, frescor, força i caràcter. La seva producció s’estén al llarg de la conca del riu Segre i del Pirineu de Lleida.

DO Pla de Bages: el vi de tradició familiar

Des de 1995, la Denominació d’Origen Pla de Bages protegeix i agrupa els cellers i vins elaborats a les comarques del Bages i part del Moianès, tots ells de tradició familiar i amb vinya pròpia. La varietat autòctona més representativa de la zona és la picapoll, que aporta una gran personalitat al vi.

DO Alella: cooperativisme i més de 2.000 anys de tradició vitivinícola

En aquest territori s’ha fet vi des de fa més de dos mil anys i la creació de la seva cooperativa va ser clau per donar prestigi i empenta al nom d’Alella associat al vi. El terrer de la DO Alella ve definit pel seu sòl característic de Sauló i la varietat de raïm més característica de la zona és la pansa blanca.