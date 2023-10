Arriba el cap de setmana i amb ell, les ganes de desconnexió. Amb aquest bon temps, les ganes de fer coses es multipliquen per mil i viure en una província com la nostra dona moltíssimes possibilitats. Si t'encanten els espais a l'aire lliure aquest pla està fet per tu. Coneix amb més detall la ruta del Tren Petit.

La ruta del Tren Petit uneix dues poblacions: Palamós i Palafrugell, mentre travessa el municipi de Mont-ras. Aquesta ruta és una via verda amb una dificultat mínima i és perfecta per fer amb nens. Una part del camí passa per l'antic recorregut del tren petit, el qual connectava Palamós amb Girona.

Des d'on començar la ruta del Tren Petit

Des de Palamós: Hem de buscar la benzinera de Sant Joan de Palamós. Allà trobarem l'inici de les vies verdes. Una altra opció és aparcar al carrer del Monestir, on hi ha el pàrquing el Collet i allà seguir la carretera en direcció ' Pont de Ferro de la Riera d'Aubi', allà trobarem la via verda. Tota l'estona estarem vorejant la Riera d'Aubí.

Des de Palafrugell: Hem de buscar el carrer Av. d'Espanya direcció al carrer de la Creu Roquinyola i anar seguint el camí, el qual, més endavant, estarà senyalitzat. A més, podreu veure el Pont del Diable de Palafrugell i, ben a prop, tindreu la Torre Roja.

El recorregut és accessible per a tothom, amb fàcil accés i camí lliure d'obstacles i desnivells, permetent a qualsevol persona que el pugui fer. Podem fer l'excursió amb bicicleta, a peu, amb la nostra mascota o amb nens.

En diversos punts de la ruta podrem desviar-nos per uns ramals i anar a parar a les platges de la Fosca i Castell. Per arribar a la platja de Castell hem de sumar un quilòmetre més d'anada, després quedarà la tornada. I en el cas, que vulguem desviar-nos cap a Mont-ras, per trencar amb la ruta i anar a aquest bonic municipi, haurem de sumar-hi uns 800 metres aproximadament.

El ramal a la platja de Castell ens ofereix la possibilitat de gaudir del mar, la sorra de la platja i si portem menjar, podem fins i tot, parar-nos a fer el pícnic. Tot i que, si anem amb bicicleta no es recomana accedir-hi perquè no està habilitat per fer-ho.

Durada de la ruta

Són uns 6 quilòmetres d'anada i 6 més de tornada, aproximadament.

Si necessites més informació de la ruta del Tren Petit, només has de consultar la web de les vies verdes i buscar la ruta concreta. Allà hi tindràs tota la informació necessària.