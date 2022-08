Un nou crim per resoldre espera el detectiu Benoit Blanc de Daniel Craig a Puñales por la espalda2: El misteri de Glass Onion. Netflix ha publicat les primeres imatges de la cinta, que s’estrenarà a la plataforma el proper 23 de desembre i tornarà a estar escrita i dirigida per Rian Johnson. Johnson descriu l’elecció de l’elenc com «organitzar un sopar» i amb aquesta mateixa idea juga la primera fotografia revelada de la pel·lícula. En aquesta, s’asseuen a taula d’un gran banquet Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson i Dave Bautista. A més, Johnson veu de l’estil d’Agatha Christie.