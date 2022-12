Els periodistes Carles Francino i Jordi Basté van reivindicar ahir el periodisme «rigorós i de proximitat» en el tradicional acte al Palauet Albéniz de Barcelona previ a la gala dels Premis Ondas de la cadena SER, que va tenir lloc a la nit al Gran Teatre del Liceu. Els guardons han reconegut aquest 2022 Francino amb el premi a la trajectòria i a El món a RAC1 conduït per Basté amb el de millor programa.

En declaracions als periodistes, Francino va dir que els periodistes tenen el deure moral d’allunyar-se de la crispació «perquè tenir mig país enfrontat és un projecte nefast de cara al futur», i va avisar que «no es pot ser un bon professional si es treballa des de la precarietat». Per part seva, Basté va celebrar que s’hagi reconegut la proximitat amb l’oient i l’aposta pels nous formats, i va celebrar que es posi en valor tots els professionals que conformen els equips, «que acostumen a a ser els més maltractats de tots».

L’acte va reunir altres guardonats com la cantant Luz Casal, en la categoria de música; el presentador Jordi Hurtado, pel veterà concurs Saber y ganar (TVE); i al comunicador Andreu Buenafuente, al millor presentador.

A l’acte també hi va assistir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com altres representants de l’Ajuntament, com el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, i el president d’ERC al consistori, Ernest Maragall.