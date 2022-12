RTVE Play, la plataforma de vídeo de RTVE, ha estrenat El robo del Códice, la sèrie documental sobre el robatori del Còdex Calixtí, el manuscrit del segle XII que el 5 de juliol de 2011 va desaparèixer de la Catedral de Santiago. Produïda per RTVE en col·laboració amb Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), pretén donar a conèixer la investigació al voltant del robatori, «marcada per l’interès mediàtic, l’hermetisme de l’Església i tota mena de falses acusacions», segons la corporació.

La proposta arrenca quan el 5 de juliol de 2011 es va donar a conèixer el robatori del tresor més gran de la catedral gallega, un manuscrit del segle XII considerat la primera guia per als pelegrins, i una joia de valor incalculable.La sèrie mostra, a més, la importància de la Catedral i del camí de Santiago i la d’una obra, fins aleshores desconeguda per a la majoria: el Còdex Calixtí, una peça identitària clau per a la ciutat que, després de ser custodiat durant 800 anys, va desaparèixer per un error de «seguretat».