La segona temporada de la sèrie Després de tu ha encetat el rodatge amb 22 capítols de 25 minuts que tornaran molt aviat a la pantalla. La sèrie és una coproducció d’À Punt Mèdia i TV3 en associació amb Albena Produccions. El punt de partida d’aquesta nova temporada de la sèrie, basada en una idea original de l’actor i dramaturg valencià Carles Alberola, mostrarà com el protagonista, Pau, acaba ingressat en un psiquiàtric per culpa de les visions. Pau ha d’aprendre a superar la mort de la seva dona Raquel, sense veure-la i sense medicació. L’Alba, l’Òscar i l’Encarna hauran de ser els puntals per a aconseguir que es recuperi.