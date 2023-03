RTVE Play ha començat a Barcelona el rodatge de Esto no es Suecia, una sèrie creada per Aina Clotet i Sergi Cameron que compta amb la participació de diverses televisions públiques europees, entre les quals hi ha RTVE i TV3. Aina Clotet, també protagonista, Valentina Viso, Dani González, Marc Coll i Sergi Cameron firmen el guió d’aquesta comèdia dramàtica rodada en català, castellà, anglès i suec. Esto no es Suecia narra, en clau de comèdia dramàtica, la contradicció amb què es troba una parella de pares joves a l’hora de protegir els fills dels perills de la vida. Constarà de 8 capítols de 40 minuts rodats en català, castellà, anglès i suec.