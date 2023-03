El retorn del mític concurs Humor Amarillo, programa de carreres d’obstacles i reptes que durant la dècada dels anys 90 va captivar milions d’espectadors a tot el món, és a prop de ser una realitat. Després de l’anunci d’una tornada futura a principis de l’any passat, el format que es desenvolupa al Castell de Takeshi torna a la petita pantalla de la mà d’Amazon Prime. Ho farà al Japó el proper 21 d’abril i malgrat que encara no se sap la data d’estrena a Espanya i de quants capítols estarà composta aquesta nova entrega, el cert és que tota aquesta intriga ha quedat de banda gràcies a l’última novetat: el concurs es podrà veure a Twitch Watch Parties.

La multinacional dirigida per Jeff Bezos és propietària de Twitch, la plataforma de retransmissions en directe. Una de les seves funcions és Watch Parties, que permet que un streamer transmeti una pel·lícula o un programa de televisió disponible a Amazon Prime per veure’l i viure’l amb els seus espectadors. Si bé els Watch Parties estan disponibles per a tots els creadors de Twitch, només es pot organitzar un Watch Party si també es té una subscripció al servei de streaming d’Amazon. La política de continguts de Twitch permetrà als streamers de la plataforma emetre pels seus respectius canals les aventures del Xinès Cudeiro.