Filmin estrena demà la pel·lícula Living, del cineasta sud-africà Oliver Hermanus, remake de l’obra mestra d’Akira Kurosawa, Ikiru (Viure) (1952). La cinta va rebre dues nominacions als Oscar per Millor Guió Adaptat, a càrrec del Nobel Kazuo Ishiguro, i per Millor Actor per al britànic Bill Nighy, qui protagonitza el film. Living arriba a la plataforma després del seu reeixit pas per les sales de cinema el mes de gener passat.

Ambientada al Londres dels anys 50, Living segueix Williams (Bill Nighy), un veterà funcionari que viu enterrat sota la paperassa de l’oficina mentre al món exterior la ciutat es reconstrueix després de la II Guerra Mundial. En rebre un demolidor diagnòstic mèdic, el protagonista buida el compte d’estalvis i es dirigeix a la costa. Es promet fer dels seus últims dies un temps significatiu, però s’adona que no sap com fer-ho. Després que un misteriós desconegut el porti a la ciutat, Williams se sent intrigat per una jove companya de treball que sembla tenir la vitalitat que ell havia perdut. Amb l’ajuda del seu col·lega optimista, Williams posa tot el seu afany a fer feliç, d’una manera sorprenent, el seu entorn. Segons indica Filmin en un comunicat, Ishiguro manté «la impecabilitat i l’estructura de Kurosawa sense prescindir de l’essència que envolta la trama, aconseguint convertir la pel·lícula en una invitació a reflexionar sobre la condició humana i el desconcert davant de la mort».