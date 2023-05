Ana Rosa Quintana va tornar a ser parodiada en un dels esquetxos de 'Polònia'. Després de conèixer-se que compaginaria els matins i les tardes de Telecinco, almenys fins a les eleccions, el programa satíric va tornar a fer un gag amb la doble de la periodista, que va arribar a tallar un esquetx en què ERC fitxava Jorge Javier i convertia el partit a 'Sálvame ': "Talleu! No és tema!".

"Per què talles un esquetx d'Esquerra?", li pregunta una integrant de l'equip del programa. "Perquè surten personatges que no pinten res", diu la 'clon' de la periodista, afegint posteriorment: "Em refereixo a Jorge Javier. Ja forma part del passat televisiu com els concursos en què es regalaven assecadores... o l'ètica periodística. A partir de setembre ocuparé la franja de 'Sálvame', i no ho deixo aquí. Ocuparé tot l'horari televisiu".

Ana Rosa Quintana: la reina dels matins, les tardes i de totes les hores disponibles de tots els canals.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/Z3tTDviJaS — Polònia (@poloniatv3) 11 de mayo de 2023

Ana Rosa compra TV3

Posteriorment, la 'clon' de la periodista engega el televisor amb un 'Telenoticies' presentat per ella mateixa en què realitzava un important anunci que la convertia en omnipresent a la cadena catalana: “Ana Rosa Quintana també ha comprat TV3 i passarà a presentar tots els programes de la cadena".

A partir d'aquí, es pot veure com la doble de la comunicadora presenta altres espais de TV3 com 'El temps', 'Crims' i 'Joc de Cartes'. "Perdoni, no pot fer tots els papers...", diu una integrant de l'equip a la clon, que li contesta: "Doncs clar que sí, bonica Ara el teu paper el faig jo".