Bojan Krkic s’encarrega de donar calidesa des que Joan Laporta l’incorporés com a coordinador de l’àrea de futbol sota la supervisió de Deco. Visita als futbolistes del Barça cedits pel món, manté el llaç entre la casa mare i l’expatriat, que no se sentin abandonats, i ofereix paraules de confort, consells i abraçades: a aquests joves en l’exili, tipus Ansu Fati, i als que romanen a La Masia, als quals prepara per al salt a l’elit o per a la frustració. Podria semblar un treball burocràtic en mans de qualsevol. Amb Bojan, no ho és. Perquè Bojan ha viscut en les seves temples la pressió de les expectatives, la fama sobtada i desbordant, la solitud en el cim i la ruptura traumàtica amb la seva casa de tota la vida, que és el Barça. És una veu autoritzada.

Tot això li ha fet ser qui és avui dia, un exfutbolista als 32 anys amb una mirada madura sobre el futbol i la seva voracitat. «Aquest sofriment inicial li ha ajudat a tenir una bona carrera. I li ha ajudat a construir-se com la persona extraordinària que és avui. Una persona llesta, analítica, racional i d’una maduresa que li ha servit per a destapar la caixa dels trons d’aquell inici», explica Oriol Bosch, director del documental Bojan, más allá de la sonrisa, que aquest divendres es va estrenar en la plataforma Rakuten (gratis) i que l’11 de desembre podrà veure’s per TV3.

No es tracta d’un documental a l’ús sobre la carrera d’un esportista al qual un reguitzell de companys i rivals enalteixen les seves virtuts i es magnífica alguna baixada per a dotar-li d’una certa complexitat al relat. En aquest cas, la salut mental constitueix el fil argumental de la producció. De com l’explosiva irrupció als 16 anys va sacsejar l’estabilitat emocional d’un noi de poble de somriure angelical i alta sensibilitat, i com va aconseguir redreçar-la gràcies a l’ajuda del doctor Josep Monseny, un psicoanalista que juga un paper cabdal en el documental. A partir del retrobament entre tots dos «es descobreixen les peces del puzle que es va ordenant per a acabar coneixent la vida d’aquest esportista», detalla Oriol Bosch.

Hi intervenen noms molt potents, entrevistats pel periodista d’El Periódico Marcos López sota la producció executiva de Raül Llimós. «Però, ull, no apareixen per ser potents sinó perquè el seu amic de l’ànima en aquest moment va ser Titi Henry, perquè amb Piqué ha tingut una relació de germà petit, perquè Rijkaard va ser qui va tenir la valentia de posar-lo i abraçar-lo, perquè el president Laporta va dir que en aquell moment no el van saber cuidar…», enumera el director. Com es va sobreposar a a la fama sufocant i a la sortida del Barça emergeix com el gran èxit del nen de Linyola, convertit en una persona de món gràcies a una carrera que li ha permès conèixer nombrosos països.