Antena 3 ha començat els enregistraments a Toledo i Madrid de la seva nova aposta de ficció: Sueños de Libertad, la trama de la qual transcorre a l’Espanya del 1958 i narra la història de Begoña Montes, una dona atrapada en un matrimoni tòxic, però amb un futur optimista i esperançador per la seva incessant recerca de la llibertat. Hi apareixeran temes com la família, l’amor, la rivalitat, l’amistat i els secrets. La sèrie produida per Atresmedia TV en col·laboració amb Diagonal (Banijay Iberia), que també es podrà veure a través de la plataforma AtresPlayer, comptarà en el seu repartiment amb Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay, Nancho Novo i Ana Fernández, entre d’altres