Aplicar l'article 155 de la Constitució és fer complir la llei? I acostar a Catalunya els polítics independentistes presos, és aplicar estrictament un precepte legal? Segurament la majoria dels lectors hagin respost afirmativament un dels interrogants i negativament l'altra pregunta. Res i ningú és del tot neutre. Tampoc els que fan complir la llei. Pedro Sánchez va donar un suport tan entusiasta a l'aprovació de l'article 155 com ara professa per l'aplicació estricta del que recull el règim penitenciari. Però abans volia ser un soci fiable del govern de l'estat i ara aspira a sobreviure com a president el major temps possible sense ofegar-se a la sopa de sigles que va donar suport a la seva moció de censura. La llei és la llei, diu també el govern de la Generalitat, i no es pot interpretar que l'acostament dels presos sigui un gest polític quan és un precepte legal. Però hi ha tantes coses que caldria fer i no es fan! Sense anar més lluny, ahir es va saber que el govern de Catalunya reactivarà la comissió mixta Estat-Generalitat i les bilaterals d'afers econòmics i financers, d'infraestructures i de transferències. Algunes fa més de vuit anys que no es reuneixen. La portaveu del govern, Elsa Artadi, va defensar que amb aquestes decisions es posa en marxa «la nostra part de responsabilitat». O sigui que tothom fa el que ha de fer, però que fins ara no ho feia. Dilluns que ve es reuniran a La Moncloa els presidents Sánchez i Torra. S'explica que la primera reunió que van mantenir Josep Tarradellas i Adolfo Suárez va ser un desastre però que el president de la Generalitat va aconseguir reconduir la situació afirmant davant dels periodistes que la trobada havia estat «molt cordial i molt agradable». La sensació en el context actual és que per molt bé que vagin les coses, dilluns que ve els dos poden valorar que els afavoreix més dir el contrari. Pas a pas.