La candidata segura d'ella mateixa

Es va autocomplir la profecia i Mariano Rajoy es va reencarnar en nena. Rajoy va parir una nena davant José Luis Rodríguez Zapatero fa 10 anys i imaginava per a ella casa, família i pares amb feina, com a base, encara que després va romandre impàvid davant els desnonaments i després va empitjorar les condicions laborals dels pares. No es va saber més de la nena fins que la figura retòrica va transmutar a la figura política de Soraya Sáenz de Santamaría, a la qual va portar a la vicepresidència.

És de Valladolid, sense clan cavernari a Valladolid i era poca cosa fins que la premsa de Madrid va acordar que plantava cara parlamentària a María Teresa Fernández de la Vega, que era amb Zapatero el que Soraya va arribar a ser amb Rajoy.

Soraya va fracassar amb estrèpit a Catalunya –no va saber parlar català en la intimitat, com feia Aznar amb el comissionista Pujol– i Rajoy no va poder fer amb Puigdemont una passejada pel jardí de palau amb dos monòlegs florals com el de Sánchez i Torra. En els seus anys d'acumulació de poder va ser botxí de ministres sortints a jutjar per les relacions ressentimentals que mantenen amb ella Margallo i Soria.

Va entrar en les primàries contra Dolores de Cospedal i va sortir com la llista més votada i com la votada més llesta, segons s'infereix de la seguretat a càmera lenta amb la qual es llepa el morro, sil·labeja el discurs i fa l'exercici cervical de 180 graus en parlar. El seu desdeny per la vida partidària enfront del seu vici pel govern la tenien poc caracteritzada en la ideologia del PP però ara és la nena de Rajoy no perquè el registrador de Santa Pola tingui el seu domini sinó perquè l' aznaritat castellana i madrilenya ha deixat anar la seva gossada mediàtica contra ella. Senten que Rajoy es va encarregar de desaznazar el PP i el detesten.