Emprenyar els poders

Són històrics els intents dels poders de controlar la informació que arriba als ciutadans, cosa que ha passat des del dia que va néixer el primer mitjà de comunicació. Sovint ens trobem en aquest diari que quan es publica un fet que molesta a algun poderós i que fins a aquell moment havia aconseguit mantenir-se en el més absolut silenci, aixeca una allau d'amenaces, insults i descrèdits al mitjà i especialment als periodistes que han destapat la caixa dels trons. Ens adonem que el que emprenya el poder no és el fet en si, sinó que es publiqui; que tothom sàpiga allò que només coneixien uns quants. Hi ha moltes maneres d'intentar exercir aquest control sobre els mitjans de comunicació i un d'ells és el que el jutge Miguel Florit ha escollit contra Diario de Mallorca i l'agència Europa Press: ordenar la confiscació de telèfons mòbils, ordinadors, pendrive i documents als periodistes que investiguen i publiquen el cas de l'empresari Bartolomé Cursach, oblidant el respecte per la llibertat de premsa, el secret professional i la protecció de les fonts. Ell sabrà perquè ho ha fet, però si el que pretenia era espantar els reporters i/o els mitjans, el que ha aconseguit és tot el contrari. La resposta ha estat contundent: querella per prevaricació contra el jutge, que és el que s'ha de fer quan es creu fermament en la llibertat d'expressió.