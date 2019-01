Feixista o idiota

Els més llestos ens estan recriminant, a toro passat, que si tots plegats ens haguéssim fixat en els usuaris del tren de Granada o en els habitants dels pobles on es recullen maduixes (o una fruita que no recordo), hauríem advertit que Vox, l'apèndix ultradretà del PP i Ciutadans, obtindria uns grans resultats electorals a Andalusia. Amb franquesa, desconeixia que un funcionament deficient dels trens o les maduixes podrien convertir en feixistes 400 mil persones. Perquè qui vota Vox és un feixista o un idiota (accepció de poc intel·ligent).

A diferència de França, on els demòcrates han situat la ultradreta al llindar del sistema, aquí els partits de dretes, és a dir PP i Ciutadans, estan alimentant-lo com a instrument necessari per anar formant governs en contra del PSOE i Podem. Sense tenir en compte que el pupil pot acabar essent tutor. A França la totalitat dels mitjans importants combaten l'extrema dreta perquè no és només una ideologia, que totes són respectables, sinó perquè són formacions totalitàries que instrumentalitzen l'odi contra determinats col·lectius, siguin immigrants, dones o catalans. En canvi, a Espanya, els mitjans de dretes, que per motius que se m'escapen han acabat essent la majoria, propulsen Vox cap a l'interior d'un sistema que volen destruir. I alguns mitjans que no són de dretes són poc contundents en la lluita contra el partit liderat per l'autor del llibre No me rindo, que pel personalisme de l'enunciat té un aire a un altre llibre que es va escriure l'any 1925 a Alemanya.

Vox reivindica el genocida Franco, vol carregar-se les polítiques d'igualtat, les polítiques mediambientals, convertir els immigrants en criminals, carregar-se les autonomies i aconseguir la supremacia «rojigualda» aixafant la resta de nacionalitats de l'Estat. Això i moltes altres atrocitats és tot el que avalen els votants de Vox. Existeix una llei a Espanya que serveix per impedir que un partit polític pugui «atemptar contra aquest règim democràtic de llibertats, justificar el racisme i la xenofòbia (?)». És diu Llei de Partits i Vox compleix els requisits necessaris perquè li apliquin abans no sigui massa tard.

Cal insistir i dir-ho ben fort: qui vota Vox és un feixista.