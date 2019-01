No és el mateix viure entre la veritat i la mentida que entre la fantasia i la realitat. Entre la fantasia i la realitat hi hem viscut sempre perquè en som fills, encara que no sabríem dir qui és el pare i qui la mare, en el cas que no siguin dues mares. Venim d'aquí, d'aquesta curiosa barreja entre el que somiem i el que ens assalta en obrir els ulls. Sovint, la realitat és la costella d'Adam del somni l'inrevés. El tangible i l'intangible es combinen en cada un de nosaltres com el cos es barreja amb la ment. Del cos en sabem poc i de la ment menys, potser perquè pretenem estudiar-los per separat. Però no anàvem a això, anàvem a allò altre.

La resta és que ens estem habituant perillosament a viure entre la veritat i la mentida. Potser passem més temps en la veritat, no ho sé, però portem a rentar la roba a la mentida com els joves acabats d'emancipar la porten a casa dels seus pares. Vol dir que tornem amb les camises netes, encara que impregnades d'un halo diabòlic. Ara mateix, al telenotícies, hi ha un senyor mentint per la gola. Ell sap que menteix, nosaltres sabem que ens menteix, i ell sap que nosaltres ho sabem. Però acceptem el joc per pur cansament. Poques coses hi ha més esgotadores que la veritat. Sobretot, que la veritat oportuna, que la veritat aquesta a temps, que la veritat sense embuts, signifiqui el que signifiqui embuts, que deu ser alguna cosa així com ambigüitat. De la veritat ambigua a la mentida podrida no hi ha més que un míting polític.

Doncs aquí estem, explicant-nos mentides per tirar endavant els pressupostos, o per no tirar-los; per guanyar o per perdre les eleccions; per aconseguir o desaconseguir una mica més d'audiència, un m'agrada, un retuit, un seguidor. És improbable que mai, al llarg de la història, s'hagi mentit tant com avui, no per res, sinó perquè hi ha més mitjans que mai per fer-ho. Som a la revolució cibernètica de la mentida. Fem olor a mentida com fa anys fèiem olor a tabac. I així com llavors no percebíem el tuf a Winston perquè el portàvem a sobre, ara ens costa detectar els predicadors perquè s'ha llevat amb una boira de puré de pèsols i no es veu res en cinc metres.