El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, va anunciar ahir que els ports de Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita podran acollir embarcacions de rescat d'immigrants al Mediterrani. D'un governant s'espera que et digui les coses tal com són i sense maquillar la realitat. I és que l'anunci del conseller no tindrà cap mena de conseqüència si abans no aconsegueix que la Generalitat aconsegueixi competències que ara no té.

Sí, la Generalitat pot permetre que un vaixell atraqui en els seus ports, però l'entrada en aigües espanyoles d'una embarcació estrangera és competència de Capitania, que depèn del Ministeri de Foment. I de moment el desembarcament de passatgers de nacionalitat no espanyola és una qüestió de fronteres de la qual s'ocupa el Ministeri d'Interior.

Puc estar d'acord amb el conseller en la crítica a la inacció del govern d'Espanya i de la UE respecte a la tragèdia que es viu al Mediterrani, però això no l'hauria de portar a fer una política d'aparador presentant als ciutadans projectes que són paper mullat. El que ha fet és un exercici de pura retòrica sense cap mena d'eficàcia real. Res nou en un govern caracteritzat per la seva inacció en aquells temes en els quals sí que pot actuar.