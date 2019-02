Parlem de TV3

Un dels temes motiu de discussió a Catalunya és el del sectarisme o no de TV3 i de quin paper ha jugat en l'escalada independentista. Molts dels que avui ens queixem del sectarisme de TV3 vam lluitar perquè fos possible una televisió en català i avui continuem defensant la seva necessitat. A part dels motius obvis de la difusió de la llengua i la cultura catalanes, crec important tenir un canal d'informació en la nostra llengua que tingui, a més, una programació atractiva per tots els ciutadans de Catalunya.

Una primera dada rellevant per a l'anàlisi que els proposo és que els dirigents dels mitjans d'informació públics a Catalunya des del començament del procés, són independentistes. En aquest període no s'han buscat persones amb prestigi professional com es demanava en el projecte del govern Maragall per evitar el sectarisme, sinó que s'ha imposat la ideologia. Recordin la discussió pública i publicada entre ERC i el PDeCAT sobre qui es quedava la direcció dels mitjans de comunicació en aquesta legislatura.

Una segona dada rellevant és la que dona el Centre d'estudis d'opinió (CEO) depenent de la Generalitat quan diu que l'audiència de TV3 és majoritàriament independentista i que va en augment (del 71% de gener 2017 al 81% de finals del 2018) però també diu que la majoria d'independentistes s'informen a través TV3. És a dir, segons les dades del CEO sobre la tendència política de la seva audiència, TV3 és la TV dels independentistes i cada cop ho és més. Quina importància te aquesta dada? Per exemple, qualsevol programa amb públic acaba tenint un públic majoritàriament independentista per la senzilla raó que els que demanen per anar-hi són els que miren aquesta TV o qualsevol programa, tertulià que parli de Catalunya o dels catalans només te audiència si en ell es defensa la independència. Així s'explica per exemple, que entre el públic de Preguntes Freqüents sols es trobi algun despistat que no sigui independentista (buscat segurament pels directors del programa) o que Pablo Iglesias digui que li van parar una trampa quan va anar a aquest programa o que el varen deixar tres quarts d'hora amb la Rahola (l'estrella del programa) que només repetia que serem independents i que ens dona suport tot el món sense cap argument o que un programa sobre Serrat (un gran català) tingui baixa audiència simplement perquè no ha mostrat fervor independentista o que el federalisme (i el film Federal) no tingui lloc a la graella de TV3 perquè és la bèstia negra dels independentistes que el menyspreen perquè no tenen resposta. I com que les televisions es mesuren per les audiències resulta fàcil treure conseqüències.

A partir del que hem comentat hi ha vàries preguntes obligades. Quin és el paper que l'independentisme governant reserva per a TV3? Volen una televisió per a tots els catalans o estan pensant en una TV dirigida només als independentistes? Si volen ser la TV de tots els catalans (amb una audiència no sectària) han de fer una profunda reflexió i canviar d'estratègia perquè avui no ho són. Faig un incís. Imaginin per un moment que la BBC (per posar una TV de prestigi) constatés que la seva audiència està formada majoritàriament per partidaris del Brexit o del laborisme, què creuen que faria el consell directiu de la BBC? Passaria del tema o es posaria a treballar per trobar una estratègia que els retornés una audiència no sectària? Crec que la resposta és òbvia.

Aquí els informes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no sols no parlen del tema sinó que ni tan sols l'esmenten com un problema. Per què serà? Potser la resposta és que als dirigents de TV3 i a l'independentisme ja els va bé ser la TV només dels independentistes. Això els permet vàries coses. El fet que la majoria d'independentistes miri majoritàriament TV3 els dona unes cotes d'audiència raonablement bones, serveix per cohesionar els independentistes (que necessiten sentir-se grup) i poden usar TV3 per trametre als independentistes les idees que volen. Que els no independentistes no la mirem (les dades del CEO així ho mostren) o ho fem simplement per saber què diuen (jo, al migdia, miro les notícies a TV3 seguit de les de TVE per saber que diuen les dues cadenes públiques), no els preocupa. Ara que 8TV ha deixat d'emetre notícies, només els independentistes, a través de TV3, reben informació en la nostra llengua. TV3 ha perdut l'audiència dels no independentistes molts dels quals no tenen el català com a llengua i, per tant, són els que ens hauria d'interessar més que retornessin a l'audiència de TV3.

En Roca Junyent, en l'article del 8/01 a La Vanguardia, parlava de la necessitat de tornar a posar la convivència, el respecte a l'altre i les seves idees i la cohesió social com a objectius centrals per tal de combatre el populisme. TV3 i els seus dirigents no van per aquest camí, prefereixen que TV3 sigui un monòleg entre independentistes que no un veritable lloc de debat de diferents tendències i no crec que això ajudi a la cohesió social. Potser seria hora que la Corporació i la societat catalana es plantegessin aquest problema. I una observació final, TV3 és la TV dels independentistes però la paguem entre tots i els pressupostos de TV3 no són cap bagatel·la.

Per sort això no passa en altres mitjans d'informació on hi ha un ventall de mitjans en català molt més ample en quant a tendències polítiques tot i que les ràdios de la Corporació pateixen problemes semblants. Fa pocs dies TVE ha presentat un pla per tenir més hores d'emissió en català (espero que la seva audiència no sigui sectària) la qual cosa obre un forat d'esperança per al panorama televisiu en català.