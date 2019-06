Això del pacte de les dretes, les derechonas i les ultradretes sembla molt simple sobre el paper, però després cal aprovar uns pressupostos, formar uns equips, impulsar unes polítiques, i aquí arriben els problemes. Una cosa cal donar-los als mastuerzos a canvi del seu vot perquè no es tirin a la muntanya, com és el seu impuls natural, i rebentin la legislatura cada dos mesos. El president d'Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla ha sacrificat el més insignificant, el que considera prescindible, la causa de les dones, perquè no el destorbin els socis. Per salvar els seus primers comptes autonòmics s'ha inventat el concepte «violència intrafamiliar», contraposat al ja consolidat de violència masclista. No és una intranscendent qüestió de semàntica, ja que les paraules conformen la realitat. Es tracta més aviat de tapar l'arrel del problema, que no és el vincle que uneix agredides i agressors, sinó la seva causa, el masclisme, i d'invisibilitzar que la pràctica totalitat de les víctimes són femenines. S'intenta minimitzar la major xacra social d'Espanya, que aquests dies compleix mil mortes a mans de les seves parelles i exparelles (xifra des que existeixen registres), per la via de barrejar-la amb altres assumptes gairebé anecdòtics si es comparen estadístiques. Es busca que tornem a considerar els feminicidis com una suma de problemes familiars, accidents a la llar i assumptes personals, i no com la pitjor manifestació d'un sistema injust basat en la discriminació, el patriarcat. No considero Moreno Bonilla una persona especialment brillant o preparada per al seu càrrec, però en la seva condició d'ex-secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat entre 2011 i 2014, amb Ana Mato com a cap, ha de saber que la seva «violència intrafamiliar» és una idea del top manta, que ningú fora del seu cortijo li comprarà. Els múltiples convenis europeus i internacionals signats per l'Estat espanyol sobre aquest tema inclouen el concepte de violència contra les dones, violència de gènere o fins i tot violència domèstica. La resta jurídicament no existeix. Quin endarreriment.

Més no anem a pensar que el que no existeix no els costarà diners als andalusos. L'argument retrògrad de la «violència intrafamiliar», un triomf del pensament cavernícola contra el feminisme que s'anota la ultradreta, compta amb una partida pressupostària, i accions administratives concretes com la creació d'un telèfon gratuït per atendre les persones que la puguin estar patint. Per descomptat, han dit els seus impulsors, que les dones poden recórrer a ell. Alguna dona en perill s'atreviria a trucar a aquest número, i a posar el seu destí en mans dels qui no la creuen abans de començar a parlar?

Divendres passat, un home va matar la seva parella a Còrdova i després es va suïcidar. Es dona la circumstància que ell estava en llibertat condicional per una condemna anterior, ja que havia assassinat la seva dona, mare dels seus tres fills. Quinze dies abans, una dona de 51 anys va ser executada pel seu marit, que li va disparar amb una escopeta abans de suïcidar-se, a casa del municipi cordovès d'Iznájar. Fa una setmana, la policia va trobar els cadàvers d'una parella a Ayamonte (Huelva), després d'acudir a l'habitatge alertada pels veïns. Amics de la dona, mare d'un nen de quatre anys, van relatar que tenia les maletes fetes per abandonar al seu botxí. No ho va aconseguir.