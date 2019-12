Desventura a Las Vegas

Els cines Las Vegas, de Figueres, tornen a obrir avui. La seva recuperació és una notícia excel·lent, després que l'etapa gestionada per Ventura Pons acabés com el rosari de l'aurora, i amb un reguitzell de deutes als seus treballadors.

La clausura del complex no va sorprendre gaire després de la seva inauguració, feta a correcuita, l'abril del 2018. Rere el glamur pretensiós de la vetllada, ja s'hi palpava la provisionalitat: no hi havia permisos d'obertura, les obres estaven inacabades i un generador al carrer subministrava la llum. Dues setmanes després, l'Ajuntament va obligar a tancar els locals fins a obtenir el permís definitiu.

Tot i l'ensopegada, el cineasta vaticinava que Las Vegas acabaria passant la mà per la cara al Truffaut. « Salvador Suñer –explicava Pons– calcula que 2.400 residents a Figueres van a veure el Temporada Alta, això vol dir que hi ha massa crítica per a aquest tipus de cine». Era una comparació força marciana. A l'hora de la veritat, però, la programació de Las Vegas no es va allunyar gaire de la de les seves competidores, i aviat va quedar clar, per desgràcia, que la sala més gran no s'ompliria mai.

Poc abans de llançar la tovallola, Pons va atribuir el fracàs als gustos dels figuerencs: «No els interessa el cine independent; només els blockbusters». Era un estirabot molt i molt injust; sobretot per les moltes generacions de cineclubistes que, des dels anys 50 fins avui, s'han deixat la pell i moltes hores perquè, en aquest racó de món, també puguem veure pel·lis alternatives, minoritàries i de tota mena.