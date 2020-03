Impost sense imposar

Del passat efímer d' Antonio Machado ens va ensenyar que el pagès del cel espera i al cel tem. Ara ja no és per la pluja sobre l'olivar sinó per les línies blanques que tracen en el cel els avions d'Airbus. L'avió europeu va rebre de la UE crèdits per sota de mercat fins al 2004 i a final de 2019 l'Organització Mundial de Comerç va estimar el dany a l'economia nord-americana –que competeix amb Boeing– en 6.900 milions d'euros.

Com que Espanya fabrica components d'Airbus a Toledo, Madrid, Cadis i Sevilla, Estats Units ha imposat aranzels –en compensació o en venjança– per mil milions d'euros als productes espanyols que compra. A l'oliva l'afectarà en 560. L'importador pot pujar el preu de l'oli d'oliva espanyol o deixar de comprar-lo. L'efecte papallona de l'Airbus és una plaga per a l'olivera. L'avió al cel i l'oliva, a terra.

El govern aprova la taxa Google, però no la cobrarà fins al desembre. Veurem. Les grans tecnològiques no deixen de créixer pel seu talent innovador i per la seva habilitat fiscal, que els permet operar en tants països amb grans beneficis sense pagar gairebé impostos. Espanya aprova l'impost i no l'imposa per por dels aranzels nord-americans als automòbils. Espera que decideixin en conjunt l'OCDE i la Unió Europea perquè tem que els Estats Units tarifi en els dos sentits: el d'aplicar una tarifa i el d'enemistar-se i renyir.

La llei del Talió comercial retribueix l'ull per dent i la dent per peu, l'avió per oli i el mòbil per l'automòbil. L'anatomia del mercat és rara i canviant i per això qualsevol pot ser víctima de reciprocitat inesperada i convertir-se en la cara del cop de puny per haver estat la punta de peu en un gluti.