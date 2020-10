El país més conformista

El títol que donem a Espanya de «millor país del món per viure» no el ratifica cap organisme internacional, tot i que en unes quantes nacions el consideren fantàstic per estiuejar i jubilar-se perquè té força llum solar, molta costa i poc cost. Els espanyols coincidim amb els turistes en això, encara que per la mateixa llum i la mateixa costa el cost sigui superior per a nosaltres.

El conformisme nacional i autonòmic repeteix transversalment que aquest és «el millor país del món per viure» contra el fet que els joves han de triar entre treballar a fora, és a dir, anar-se'n a viure a un país pitjor, o quedar-se a viure en les pitjors condicions dins del millor país del món. Desanima l'experiència d'aquests fets el discurs? Què va! Quan els que emigren parlen de tornar, els seus precaris amics els diuen que ells entenen per què Espanya és el millor país del món per viure.

Per explicar per què mereixem aquest títol amb el qual ens autocondecorem afegim a la lògica d'estiuejant uns arguments de becari Erasmus. A més de bon temps i molta platja hi ha bars on et posen tapes amb la cervesa i uns horaris extensos, que venen dels anys pròspers dels noranta, per sopar i prendre copes el cap de setmana. Ole.

La covid dona el cop definitiu al millor país del món per viure perquè la radiografia econòmica mostra una pneumònia bilateral amb greu afectació a ambdós pulmons, un per la crisi de 2008, un altre per la pandèmia de 2020, i això ens ofegarà. En el millor país del món per viure l'atur és ferotge, els treballs són precaris, els salaris baixos i l'habitatge car, sigui en propietat o en lloguer, i, a més, el bar de baix i els locals de copes han de tancar aviat per uns horaris que actuen com un toc de queda no declarat perquè fem el que hem de fer per la nostra salut: reduir els contactes fins i tot quan no hi ha contacte, evitar-los per limitar els contagis. Ja veurem si després de la pandèmia seguim sent el país del món on millor et conformes.