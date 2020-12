El misteri de Rodalies Girona

La recuperació de la connexió ferroviària entre Blanes i Malgrat de Mar, tallada durant gairebé un any després que el temporal Gloria destrossés el pont sobre la Tordera, és una bona notícia. Per una vegada -i tant de bo servís de precedent, tot i que res fa pensar que hagi de ser així- Adif ha complert amb els terminis promesos i ha tingut enllestida la infraestructura a finals d´any.

Preocupa, en canvi, la misteriosa desaparició de l´RG1 (l´Hospitalet-Figueres-Portbou, passant per Blanes), de la qual ni la Generalitat (gestora de Rodalies) ni Renfe donen cap explicació. La línia de Rodalies gironina es va suprimir amb l´entrada en vigor de l´estat d´alarma i va fer rebaixar considerablement el nombre de freqüències. L´excusa oficial de Rodalies és que la línia comparteix recorregut amb l´R1 i l´R11, però la seva supressió és perillosa perquè, a banda de rebaixar freqüències, obliga a omplir els vagons d´aquestes altres dues línies d´una forma temerària en plena pandèmia.

La recuperació de l´RG1 no pot esperar i, si no, calen explicacions i motius clars per part de Rodalies. No s´hi val amb el missatge «durant el període de reducció aquesta línia no prestarà servei», que es repeteix cada dia al Twitter oficial de la línia. Els passatgers tenen dret a saber per què se´ls compliquen els horaris i es posa en risc la seva salut amb la supressió d´una línia necessària per a molts treballadors.