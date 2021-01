Ni Trump es va atrevir a ajornar les eleccions

Seran capaços d'ajornar les eleccions catalanes, ens preguntàvem molts les últimes setmanes Doncs, sí. Amb dos pebrots. Algú s'imagina Donald Trump ajornant les eleccions nord-americanes perquè les enquestes li eren desfavorables? Els trumpistes de casa nostra l'han superat. Menystenen, fa temps, la democràcia i l'estat de dret. Recorden el «president, posi les urnes» o el «volem votar» que deien a tota hora? O que la independència anava de democràcia? Només es mobilitzen per les votacions de costellada, les que celebren a camp propi i sense adversari: Arenys, 14-D, 1-O. Mentre ajornen els comicis del 14 de febrer pel coronavirus (les del Barça sí que es poden celebrar el 7 de març, només faltaria), un conseller del mateix Govern, l'inefable Ramon Tremosa, espera que a finals de mes el confinament deixi de ser municipal, perquè els alumnes puguin anar a esquiar per la Setmana Blanca.

L'evolució de la pandèmia posa els pèls de punta, però tothom sap que no és el motiu de l'ajornament (o, més aviat, suspensió). I, com que res penalitza els populistes catalans, no tenen ni la vergonya de dissimular-ho. Només cal llegir el tuit de Pere Martí, director de Comunicació de JxCat, el partit de Carles Puigdemont, divendres a la tarda: «Ara tenim més temps per guanyar bé». Als Estats Units, que sumen 23 milions de contagiats i 390.000 morts pel coronavirus, van celebrar les eleccions presidencials amb la participació més elevada de la història gràcies al foment del vot per correu. A Portugal, diumenge vinent celebraran també les eleccions presidencials. Si de debò els hagués preocupat la salut dels catalans, podien haver ordenat un confinament domiciliari els quinze dies de Nadal, quan no hi havia escola i la majoria de les empreses estaven tancades per vacances, i que cadascú hagués celebrat les festes amb els seus convivents habituals. Tothom sabia el que vindria després, però el Nadal era intocable. Deu ser el que toca en un país nacionalcatòlic.

El Govern català ha tingut temps de sobres per planificar les eleccions. Que el virus no hauria desaparegut i que el 14-F cauria al bell mig de la tercera onada, era de domini públic. A primers de setembre, fa més de quatre mesos, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va emetre un dictamen de 60 pàgines amb nombroses recomanacions per celebrar les eleccions en unes circumstàncies excepcionals: aprovar una llei electoral ad hoc només pel 14-F, establir més d'un dia de votacions, ampliar el nombre de col·legis electorals, etcètera. El Govern ni tan sols havia de fer l'esforç de pensar. Només aplicar les recomanacions. Posar una mica d'interès. Jo, i suposo que molta gent, em passo més estona fent la compra en un supermercat que en un col·legi electoral, on mai, mai, hi he estat més de cinc minuts. Però, què es pot esperar d'un Govern que no ha sabut ni planificar el calendari de les primeres vacunes? Les eleccions se celebraran setze mesos després que les anunciés Quim Torra i donés per acabada la legislatura.