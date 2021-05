Ha acabat passant el que molts ens temíem, que ha arribat el moment d’administrar la segona dosi de la vacuna AstraZeneca, i no l’hem tinguda a disposició. I ningú en té la culpa. Esperem que ara que els catalans i catalanes tenim nou president després de tres mesos on els partits que l’han nomenat han anat al ritme del retard intel·lectual de molts dels seus responsables –si no, no és normal trigar tant de temps per trobar un acord i fer una simple suma–, serveixi per alguna cosa més que per escalfar la cadira, tot i que si és per afegir-se a la colla d’inútils que ens han estat gestionant la pandèmia i les seves conseqüències, que l’única cosa que han excel·lit de veritat és a no estar gens informats, no saber prendre decisions i eludir responsabilitats o desviar-les als altres, que passi igualment, que no ve d’un més. On en caben dos... El que sí que és cert és que molts que a principis d’any ens vam injectar la vacuna AZ, la més barata i segurament per això, a l’ull de l’huracà de l’especulació i la censura política i administrativa, ara ens hem quedat sense segona dosi perquè s’ha exhaurit el termini per administrar-la, segons la posologia oficial emesa per la farmacèutica i confirmada per l’Agència Europea de Medicaments (EMA).

Superades, doncs, aquestes dotze setmanes establertes per rebre la segona punxada, molts d’aquests passerells –no tenim millor qualificatiu– estem obligats a creure’ns la nova i enèsima argumentació política elaborada sobre la marxa per sortir del pas i fer veure que ho tenen tot controlat i que les seves capacitats mentals estan en plenes facultats, una solució a triar entre dues opcions: 1) Que no, home! Que no eren dotze setmanes el temps màxim per ficar-se la segona dosi! Era una broma, que en veritat són setze!, o 2) Que si no n’hi ha de la vacuna que ens tocaria, ens podem xutar sense cap temor, inquietud o preocupació, la segona dosi d’una altra vacuna, perquè els pseudocientífics de torn han fet un estudi entre poc més de mig miler de persones i sembla que aquesta Vacuna mix serà tan segura com el peiot. Per flipar. Aquest és el nivell dels que durant any i escaig han estat dirigint el país, l’estat i sobretot aquesta secta supranacional de gilipolles –cada vegada hi ha menys marge pel dubte– que és la Unió Europea. I espereu que no ens recuperin, encara, aquell prototractament rumiat per en Donald Trump consistent a injectar-nos unes gotetes de desinfectant i prendre molt el sol. És que em venen ganes de sortir a posar una mica d’ordre i savoir faire, si us plau! Sempre que algú em subjecti el cubata, clar... Perquè si seguim en aquesta línia, l’any 2050, data que aquests dies promociona des de l’esperpent més irrisori el líder suprem socialista, haurem tornat a l’època de les lapidacions, els druides i la merda per sopar. Això sí, la culpa és de la gent, que no fa cas. I d’en Miguel Bosé, pobret, que ja no hi toca.