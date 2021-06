Les denúncies per estafes comeses amb monedes digitals s’han anat acumulant als tribunals espanyols entre 2020 i 2021. Milers d’afectats han perdut milions d’euros en enganys practicats segons el clàssic esquema piramidal. La capitalització total del mercat de les criptodivises era de 336.000 milions el setembre de 2020. Un curs després, hi havia més de 5.000 d’aquests productes, basats en codis per certificar transaccions electròniques, tot i que només 40 d’ells tenien liquiditat. Una empresa d’inversió en bitcoin radicada a Londres, Algorithms Group, ha estat acusada de defraudar més de 280 milions a unes 3.000 persones, un cas que ha començat a estudiar l’Audiència Nacional. El bufet Zaballos Advocats ja ha documentat infraccions presumptament comeses pels responsables d’aquesta companyia britànica com l’estafa, l’intrusisme, el blanqueig de diners, els delictes societaris, l’apropiació indeguda o l’associació il·lícita. Les autoritats han emès una ordre de cerca i captura per als integrants de la família Biosca Gallardo per aquest afer. Una altra investigació destacada s’està dirigint contra Nimbus, una entitat creada a Malta per Andrea Zanon i que, segons els agents de la Guàrdia Civil, ha estafat 136 milions. Altres escàndols, com els d’Arbistar 2.0 o Kuailian, segueixen alimentant la polèmica a l’Estat.