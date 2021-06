Fa poc s’ha produït un nou cas molt trist i lamentable, que, malauradament, no és el primer, el d’una una persona que, mentre l’estaven desnonant del seu habitatge, s’ha tret la vida. Sense feina, feia temps que no podia pagar el lloguer del seu pis, i en no trobar cap mena d’ajut, de l’administració, anaven a fer-lo fora. Realment, una situació ben dramàtica, que ningú voldria haver-la de patir.

Ara, quan ja no té solució, ve allò de cercar un culpable: l’ajuntament, l’administració, el jutge que signa l’acta, els mossos d’esquadra, o... clar! el propietari, al qual alguns acusaran d’insolidari, pretenia cobrar el lloguer, clar! Quina poca paciència, no!

Bé! El tema és molt seriós, i d’un temps cap aquí, s’ha enquistat, i s’ha fet ben poc, per a posar-hi remei. En lloc de construir habitatges, per anar encabint la gent que va arribant, l’únic que preocupa són els lloguers, dels que tenen algun pis de propietat, tant l’hi fa que siguin particulars, de bona fe, com els grans tenidors, a tots els posen dintre del mateix sac, i paguen justos per pecadors.

Alguns ajuntaments ho han solucionat, fent els ulls grossos, a les ocupacions, indiscriminades, que ho acaben de complicar, i llavors venen els desnonaments, les lamentacions i les manifestacions. Es tem que a l’agost n’hi hauran molts, no serà fàcil, però... es preveuen solucions al respecte?

Que ningú s’ofengui, és el nostre parer.