El dissabte 24 de juliol, el Diari de Girona recollia les afirmacions del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona dient que l’antena que es vol reubicar a tocar d’un dels blocs que formen part del complex de la plaça complia tots els requisits legals. Aquest regidor, Lluís Martí, insistia a dir que és un tema que depèn de la Generalitat i que ells no hi podien fer més. També deia que aquesta antena s’havia col·locat el 1997 a la teulada d’un dels edificis amb l’acord del seu propietari. No queda clar si aquest acord incloïa alguna mena de contraprestació. En qualsevol cas, ara aquest propietari vol vendre pisos i necessita «treure’s de sobre» aquesta antena i pretén recol·locar-la a prop d’una altra comunitat de la mateixa plaça. Crec que no s’ha de ser gaire llest per entendre la maniobra.

Al nostre regidor d’Urbanisme només li preocupa la legalitat del canvi? Que tots els veïns de la plaça hi estiguin en contra li sembla intranscendent? A mi em sembla vergonyós que un representant de la ciutadania tingui aquesta actitud de desentendre’s del problema i d’espolsar-se les puces cap a la Generalitat. De veritat que l’Ajuntament de Girona no pot fer res davant de la Generalitat? Llavors de què ens serveix tenir l’alcadessa al Parlament de Catalunya?