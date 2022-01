Avui, una noia donava voltes lentament a les Voltes d’en Rosés amb el seu gos, davant el centre cívic, esperant que el caní fes les necessitats com si es tractés d’un parc urbà. Feia dies que intuïa aquesta escena, però encara no l’havia pogut viure en primera persona. Me l’imaginava, no perquè tingui un sisè sentit en què s’apareixen visions futures, sinó perquè l’acumulació de pixats de gos a la plaça és exagerada. Si ho sumem a l’acumulació de líquids que deixen les escombraries a davant del centre cívic, l’estat és lamentable. Fa molts dies que no es neteja.

El comerç al barri vell està tocat per moltes raons, algunes de les quals no depenen (en absolut) de l’Ajuntament. Però el que és intolerable, i sí que depèn de l’Ajuntament, és que es deixi desmillorar el barri d’aquesta manera per una neteja inexistent des de fa molts dies. A part, què voleu que us digui, no m’imagino els funcionaris de l’Ajuntament anant a fer l’esmorzar a la Plaça del Vi, en una terrassa, amb el sòl en l’estat que es troba aquest racó tan bonic de la ciutat. Allí on probablement vivia el Veguer de la Cúria Reial, i a on es mengen els millors xuxus de Girona.