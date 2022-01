Estimo la ciència-ficció i bona part de culpa la té l’explosió popular que aquest gènere va experimentar durant els últims anys setanta i tota la dècada dels vuitanta. Al llarg d’aquesta franja temporal, la cifi, que fins aleshores havia subsistit més aviat arraconada en àmbits secundaris de la literatura, el còmic (que ja ho era pròpiament), la televisió i fins i tot el cinema, va viure, precisament a través del setè art, un repunt insòlit, una revifalla sorprenent que va impactar de manera brutal a l’imaginari de milers de nens i adolescents de l’època. Star Wars, Alien, The Thing, 1997: Escape from New York, Short Circuit, Terminator, Akira, Back to the future, Ghostbusters, Predator, Robocop… la llista és llarga, i més si tenim en compte una munió de títols menors i no tan coneguts que van copsar-nos des dels reproductors de VHS i que també van sumar per popularitzar i expandir aquesta etapa esplendorosa. I la tele, amb produccions memorables com El gran héroe americano, El coche fantástico, V, El Trueno azul, El salt quàntic… Els mateixos anys en què també van fer acte de presència els walkmans, els ordinadors personals i sobretot els videojocs, la majoria amb trames i temàtiques que, si no adaptaven aquests mateixos títols, anaven vinculades a altres mons, éssers, tecnologies, temors o fascinacions, tot plegat molt primitiu i bàsic, sí, però que, a la seva manera, projectaven un innegable tour de force del gènere que a molts ens va fer sentir com si, ben bé, abracéssim el futur. Encara que fos al ritme sincopat de les interminables càrregues dels cassettes del ZX Spectrum 128k. Ploro.

Aquesta setmana, a Girona, per nostàlgics del retrofutur, i no tant, se celebren fins al pròxim dissabte 29 de gener, les Jornades de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror, que enguany posen el focus sobre algunes efemèrides ineludibles. Després de l’edició del 2019, l’última organitzada d’ençà que aquesta pandèmia sortida d’un laboratori de Wuhan va arribar per tocar-nos la moral (sembla l’argument d’una peli cifi de sèrie B o Z), la Biblioteca Carles Rahola acollirà, entre altres actes, les celebracions dels vint-i-cinc anys de l’estrena d’Star Trek: Primer Contacte i dels quaranta d’E.T. l’extraterrestre, films que també seran projectats. El certamen, creat i organitzat per l’agrupació Oci Ficció, també homenatjarà els vint anys de l’estrena d’El Senyor dels Anells, en companyia de l’actriu de doblatge Núria Mediavilla, que va doblar Cate Blanchett a la saga de Peter Jackson, i analitzarà la nova adaptació a la pantalla gran de Dune, així com l’edició homònima de la novel·la de Frank Herbert o de les novel·les de Discmón, del gran Terry Pratchett, en català. Sens dubte una mirada sempre introspectiva, necessària i educativa al fantàstic, i en concret a aquest retrofutur que tant va marcar a generacions passades, i que fa anys que viu atrapat en un etern retorn. I que duri.