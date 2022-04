L’esperada cursa per fer-se amb el macrocontracte d’escombraries de Girona no es produirà perquè sembla que tenim guanyador abans de començar. Un preu de sortida del concurs públic de gairebé 170 milions d’euros per vuit anys -la licitació de serveis públics més elevada de Catalunya durant el primer trimestre- només ha aconseguit atreure una oferta. Una situació curiosa, sobretot si tenim en compte el que ha passat en concursos similars i recents a grans ciutats: A Saragossa s’hi han presentat quatre companyies, a València cinc, i just abans de la pandèmia a Barcelona n’hi va haver set. Esperem que l’anomalia gironina no amagui cap problema que descombrim d’aquí a pocs anys.

Diu l’alcaldessa que el nou contracte millorarà molt la situació actual. No costarà gaire, perquè la ciutat bruteja. Segons Marta Madrenas, gran part de la responsabilitat és dels socialistes, que governaven a la ciutat quan es va adjudicar l’últim contracte. Com que segur que deu tenir informació de primera mà per sustentar aquesta afirmació no li portaré la contrària. Però essent així, com és que el govern de Junts, coneixedor d’aquesta situació tan precària, no va fer la feina quan tocava? L’actual contracte caducava el 2019, quan Madrenas ja ja portava més de tres anys al despatx d’alcaldia. Les successives pròrrogues no han fet més que empitjorar la qualitat del servei.