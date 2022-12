Les promeses sobre Educació i el cas de l’Escala

La demanda per estudiar cicles està creixent, és una necessitat social i, per exemple, en instituts com el nostre un 60 o un 70% dels alumnes que acaben quart d’ESO volen fer un cicle; i si no tenen plaça els estem enviant a fer uns batxillerats no desitjats». Ara fa poc més d’un any, a començament del curs passat, el director de l’institut Salvador Espriu de Salt, Xavier Serra, em feia aquesta reflexió sobre la importància que el govern apostés, de veritat, per potenciar els cicles formatius. L’antiga FP. Llavors, després d’un estiu on molts alumnes catalans s’havien quedat sense plaça al cicle en el qual haurien volgut matricular-se, augmentar l’oferta als cicles era urgent. Pels joves, que es veuen abocats a començar el Batxillerat amb la desmotivació com a motxilla, i per a un país mancat de treballadors en oficis tècnics. Tothom ho tenia clar. Especialistes en educació, empresaris assedegats de treballadors qualificats i polítics. O almenys això deien.

Aquest dimarts, més d’un any després d’aquell inici de curs amb les places dels cicles ocupant titulars de premsa, l’Ajuntament de l’Escala ha hagut d’aprovar una moció en el seu ple municipal per recordar que a la població no s’hi pot estudiar cap cicle. Amb 10.500 habitants, els adolescents de l’Escala poden estudiar Batxillerat a l’institut El Pedró. Però, en canvi, per fer un cicle han d’anar a Roses, Figueres o Girona. Igual que, també, passa als nois i noies de Camallera, Vilaür, Sant Mori, Ventalló o Sant Pere Pescador que tenen l’institut escalenc com a referent o decideixen anar-hi a estudiar En total, gairebé vint mil habitants. Anteriorment, des de l’Escala ja es va demanar, sense aconseguir-ho, poder acollir un cicle d’Hostaleria i ara, en canvi, s’ha optat per demanar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Un dels que, a tot arreu, sol tenir més demanda i que encaixaria bé amb l’oferta existent en altres poblacions de la comarca. La moció es va presentar a iniciativa de la Fundació dels Oficis i va comptar amb el suport de tots els grups polítics del consistori. Aquest cop la petició serà escoltada? Complicat de respondre.