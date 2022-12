Renfe i la presa de pèl infinita

Soc un usuari intensiu de la línia Barcelona-Manresa i puntual de Barcelona-Cubelles. Parlo del que veig directament. Isaías Taboas, el President de Renfe , a cometre un article el 10 de setembre de 2022 dient coses com que «con los datos en la mano, Rodalies está lejos de poder ser considerado un servicio tercermundista como he leído. Me atrevo a decir que se halla entre los mejores servicios de cercanías de Europa». Valeeeee. Es fonamentava en el resultat d’una enquesta del CEO. Segurament van anar a enquestar a gent que va sempre en cotxe. Convindria que el CEO en fes un estudi monogràfic entrevistant a usuaris reals de Renfe. Taboas deia que «determinados estamentos acostumbran a calificar como desastroso, cada vez que pueden». «Determinados estamentos» no, els usuaris que n’estem fins al capdamunt del gran nyap dels trens de Renfe. Ho va dir pocs dies després de la gran fallada dels sistema informàtic que van col·lapsar tot rodalies. Va dir, però, que «no fue responsabilidad de Renfe». O sigui, es col·lapsa un dia tot rodalies i la Renfe no hi té res a veure. Brillant! Per Taboas els que critiquem el servei de rodalies és perquè estem al «servicio de la estrategia política de quienes, (...) aprovechan cualquier circunstancia para desacreditar los servicios de Rodalies (...) porque creen que así desprestigian y erosionan la presencia del Estado en Catalunya». No pateixi el desprestigi de l’Estat en la gestió de rodalies és espectacular i ells s’ho fan sols. Taboas afirma que els usuaris hem notat una gran millora. Doncs no. Tot va a pitjor. Renfe és un caos cada dia de l’any. Afirma que la gent es queixem de les obres per la millora dels trens. No, senyor Taboas, ens queixem dels incompliments de les obres de Renfe des de temps immemorials. Promeses i més promeses incomplides. Un cop i un altre cop. Ara hi ha hagut un accident a Montcada i Reixach. Resulta que el sistema de seguretat ERTMS que hauria impedit l’accident estava previst en el període 2008-2015. Han passat en el millor dels casos vuit anys del termini. El 2018 hi va haver avisos greus amb morts. Ara la ministra de Transports Raquel Sánchez demana no barrejar l’accident de Montcada amb la situació de Rodalies. Com que no? Una de les promeses estrelles de l’Estatut de 2006 va ser el traspàs de rodalies. A l’hora de la veritat van crear Adif i l’Estat es va quedar amb els trens, les estacions, les vies, les catenàries i el finançament. Una gran estafa. No entenc que ni Raquel Sánchez, ni Taboas critiquin la falta d’inversió de l’època de Rajoy, ni es facin una autocrítica de la seva pròpia incompetència. Si els trens són vells, si no inverteixes en vies i catenàries, si les estacions estan en un estat deplorable –veure els ascensors de l’estació de Cubelles, per exemple–, si a més no inverteixes en sistemes de seguretat al final passa el que passa. Ara, si Taboas vol fer un bon titular l’únic que podem dir avui és que a Montcada i Reixach no ha passat res. Em sento com un habitant d’una colònia. França és un país també centralista però almenys és eficaç.