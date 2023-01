Coses petites, coses grans

Qui diu quatre mesos diu quatre dies i serem a unes noves eleccions municipals. A la cursa electoral de Girona hi haurà poques cares noves i, per tant, els discursos seran bastant similars als dels anteriors comicis. Suposadament, les candidatures han observat que la ciutadania reclama mecanismes per garantir una major convivència a l’espai públic (i privat, sempre que es pugui). També per millorar la neteja (tot i que el problema principal és a l’entorn dels contenidors) i molts aspectes del dia del dia: reparacions de voreres, il·luminació que funcioni, arbres podats, eliminar bassals, excrements de gos, etcètera. Però ningú pot oblidar que falten equipaments. Falten escoles bressol (cada any hi ha patacades per aconseguir plaça), espais esportius (molts clubs i entitats han de fer mil i una combinacions per als seus entrenaments), equipaments socials i cívics (darrerament s’ha posat fil a l’agulla amb l’inici de la compra de locals en diferents barris) i un CAP (no depèn d’una decisió estrictament municipal però la Generalitat s’hi va comprometre i cal apretar). Que l’institut Ermessenda sigui realitat a la carretera Barcelona o la casa de les matemàtiques obri al Xalet Soler, està per veure. Qui vulgui governar Girona haurà de tenir en compte les coses petites, però també les grans.