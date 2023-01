Els salaris dels banquers

El nombre de banquers que cobren més d’un milió d’euros a Espanya ha augmentat un 73% l’últim any. Són 221 alts executius que s’han beneficiat de la millora que ha experimentat el sector mentre segueixen acomiadant milers de treballadors de la seva xarxa d’oficines. Ja se sap, que el seu primer objectiu és satisfer l’accionista.

És exagerat cobrar un milió d’euros? És possible,sobretot en un sector que no fa tants anys va rebre milers de milions d’euros d’ajudes públiques per evitar que s’ensorrés. L’expresident del Deutsche Bank John Cryan va arribar a admetre que «la gent dels bancs guanya massa diners», afirmació que alguns estudis avalen, ja que apunten que sovint no hi ha cap relació entre els resultats de les grans companyies i les remuneracions dels seus excutius millor pagats.

Probablement, el millor text escrit sobre els salaris del banquers el va fer Pessoa fa més de cent anys. A El banquer anarquista, una sàtira dialèctica de primer ordre, planteja qüestions molt actuals. A la narració, el banquer es presenta un lluitador contra les desigualtats no naturals, les produïdes per les «ficcions socials», entre les quals destaca els diners. Si hagués conegut la realitat del sistema financer actual, segur el terme ficció li quedaria curt.