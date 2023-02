El dia Mundial de la ràdio, que se celebrarà demà, agafa Girona en ple procés de selecció d’un director per a l’emissora municipal. Dels set aspirants que s’hi van presentar, ja només queden els cinc finalistes, que aspiren a un sou anual brut de 41.881,36 euros. Que l’emissora tingui un director no és cosa menor. Ha de ser el primer pas, i decisiu, que permeti impulsar un projecte que, fins ara, ha viscut en gran part de l’amor a l’art.

Fer ràdio és meravellós. Però no és gens fàcil. I fer ràdio local encara resulta una aventura més complicada, i més en els temps que corren, monopolitzats per les grans emissores, es diguin RAC-1, Catalunya Ràdio, la SER o qualsevol altra, que es reparteixen gran part de l’audiència. Per això està molt bé que l’Ajuntament de Girona cregui en aquest projecte i, de fet, el proper mandat municipal hauria de servir per visualitzar si aquestes ganes d’impulsar-lo són reals. A les comarques gironines hi ha exemples de projectes de ràdio locals que funcionen, com Ràdio Olot, que demostren que aquest terreny és viable. Ara bé, sempre que s’hi posin recursos i es sigui als llocs on cal estar. La previsió és que abans de les municipals l’emissora de Girona ja tingui director. Veurem en quines condicions celebra el dia de la ràdio del 2024.