Dades, armes i negoci

La indústria de les armes de foc va reportar l’any passat més de 70 mil milions de dòlars als fabricants i comerciants, segons la Fundació Nacional d’Esports de Tir dels Estats Units. En poc temps, en aquest sector hi ha hagut canvis profunds a l’hora d’obtenir informació sobre les vendes, els perfils d’usuaris, etc. Així, el pas d’allò analògic a digital els ha permès experimentar un salt qualitatiu, sobretot, gràcies a la mineria de dades.

Per als experts, aquesta activitat, cada cop més controvertida, és un exemple en la gestió del material que ajuda a definir les tendències al big data. La raó és que, en el seu dia a dia, no es recopilen detalls particulars sobre els compradors, ja que l’objectiu comercial és comprendre les tendències a major escala. Amb la destresa financera oportuna, un volum creixent d’empreses està intercanviant informació referida a aquesta indústria, cosa que està propiciant un increment del negoci notable.

La mineria de dades ha comportat que aquells que es poden pagar aquesta eina poden ser més responsables i eficients, no obstant això, aquells que se n’han quedat al marge estan fent tot el possible per desfer-se dels seus estocs. I, tractant-se d’armes i munició, això representa un perill evident.