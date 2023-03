I si el Barça baixa a segona? No preocupa

Una vintena d'inversors, entre els quals s'inclouen les gestores de grans asseguradores i bancs d'inversió europeus i nord-americans, estan fent les últimes preguntes per definir la compra de l'emissió de deute del FC Barcelona per valor de 1.500 milions d'euros. Mancant establir el repartiment final, on es vol evitar que cap institució controli més del 20% del deute, la data compromesa i esperada per donar a conèixer l’acord és el 31 de març. La col·locació va a càrrec dels bancs d’inversió nord-americans Goldman Sachs i JP Morgan. No hi haurà, insisteixen aquestes fonts, ni fons voltor ni un mercat secundari per mercadejar amb els bons blaugranes.

«Estan controlats i assegurats el 99,5% dels escenaris futurs del club.», expliquen fonts de les negociacions. ¿Inclòs que el FC Barcelona pugui baixar a segona com a conseqüència d'un escàndol imprevisible? «Sí, perquè es mantindrien els ingressos procedents de la massa social i els de televisió durant una temporada», asseguren. La pregunta sobre un possible descens l’han fet aquests potencials inversors després de conèixer-se la trama arbitral del cas Negreira i preveient-ne possibles conseqüències. Preocupa més la competitivitat de l'equip: que no hi hagi hagut fitxatges destacats al final de la temporada d'hivern, el límit salarial de Gavi que pot imposar La Lliga i la derrota contra l'Almeria. El Barça podrà pagar el deute: els interessos i les amortitzacions a través del Fons de Titulització que crearà. Resposta de les persones involucrades en el pla: sí, excepte una hecatombe (aquest 0,5% que no és als escenaris). I si cal, sempre queda l’opció de refinançar el deute quan toqui. És la famosa puntada de peu cap endavant que fan Estats i empreses aprofitant-se de com estiguin els tipus d’interès.

L’encariment dels diners a l’últim any ha multiplicat per dos els interessos que pagarà el Barça als compradors. El club, fonts financeres ho valoren en «una mica més de 4.000 milions pels seus intangibles», va encarregar a l’agència de rating nord-americana KBRA, creada el 2010 per Jules Kroll -va vendre la seva agència de serveis d’informació i investigació Kroll al grup Marsh McLennan- la qualificació del deute. Va merèixer les sigles BBB+, que signifiquen que estan lleugerament per sobre de deute especulatiu. KBRA és una agència molt menor a un sector on el 95% del mercat està controlat per Moody’s, S&P i Fitch. Des del club consideren que el deute es podrà col·locar amb una rendibilitat inicial del voltant del 5,5%, 300 punts per sobre del que ofereix el Bo de referència alemany a 10 anys. El deute fem o especulatiu pagaria 7,5% com a mínim. Al seu informe de qualificació, KBRA arriba a plantejar què suposaria un retard en el lliurament d’obres per part de Limak. La constructora turca va guanyar el projecte del nou Camp Nou, amb un cost de 960 milions, unes contingències estimades per imprevistos de 247 milions i uns interessos durant la construcció de 163,8 milions. Els termes de la construcció, el millor escenari dels quals s’estima en 18 mesos des de l’inici de les obres al juny, és el que planteja més interrogants. Fins i tot dins del club, on s’ha estudiat ajornar un any l’inici de les obres perquè no coincideixin amb el 125è aniversari del club. En el seu pitjor pronòstic, KBRA considera que el club podria tornar a jugar al nou Camp Nou la temporada 2026-27. Fins ara, res no fa presagiar retard a l’inici de les obres. Limak anunciava ahir que ja té a Barcelona un equip de 40 persones i que la ciutat es convertirà al centre de la seva expansió per la resta d0Europa i Llatinoamèrica. Des del sector es considera que el grup turc haurà d’ampliar les aliances i arribar a acords amb constructores locals per poder realitzar les obres in situ, encara que altres parts de l’engranatge de l’estadi es puguin transportar semifetes des de Turquia. A més de la constructora Vopi4, va anunciar un acord amb l'enginyera madrilenya Ghesa i la consultora australiana Robert Bird. I Goldman Sachs? Des del Barça aplaudeixen la presència activa que tindrà el banc com a controlador de les obres i representant dels inversors. Saben que si alguna cosa malament, hi haurà garanties: des dels ingressos de patrocini fins a la venda de la resta -un 75%- dels drets de TV. L'únic que no es toca ni s'hipoteca: el terreny i l'estadi de l’Espai Barça.