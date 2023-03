Eleccions i burocràcia

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de parlar amb tres persones que formaran part de candidatures a les properes eleccions municipals. Són de partits diferents i m’han parlat de propostes que pensen tirar endavant al llarg de la propera legislatura si arriben a governar. Un dels tres, que ja és regidor d’un equip de govern, adverteix que ni ell ni ningú pot garantir la realització d’un projecte perquè, més enllà de la voluntat política i la dotació pressupostària, els ajuntaments topen amb un laberint burocràtic que alenteix els procediments de forma desesperant.

Fa uns dies, aquest diari publicava que el concurs públic per fer una reforma convocada per l’ajuntament de Girona havia quedat desert per quarta vegada. No es tracta d’un cas aïllat. Molts ajuntaments gironins s’han trobat els darrers anys en aquesta circumstància.

Sovint, en tractar amb les administracions públiques ens trobem davant d’una cadena de despropòsits que acaba generant pèrdua de credibilitat davant els ciutadans. Si aquelles institucions a les que els ciutadans paguem els impostos no compleixen amb els projectes que prometen, acabarem per deixar de creure-hi, i això obre de bat a bat les portes al populisme.