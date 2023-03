La por a la intel·ligència artificial

Assisteixo a la jornada organitzada per Diari de Girona i la UdG titulada "Formació per al futur? Nous coneixements, noves professions" i la paraula que més es va repetir en les prop de dues hores de debat és "canvi". És obvi, tot està canviant i el gran repte és adaptar-nos-hi. En la història de la humanitat sempre hi ha hagut canvis, si no, la societat no hauria evolucionat. Però el que ens trobem ara és una fenomen que va néixer amb la generalització d'Internet, a finals del segle passat i principis de l'actual. Es tracta de l'estrepitosa velocitat dels canvis i de quina forma som capaços d'atrapar-los. Ens passa que quan ens hem posicionat i hem trobat una nova àrea de confort, ja hem quedat enrere. La universitat hi té molt a dir en aquest "nou" concepte de vida, i per això va posar sobre la taula la necessitat d'afrontar el futur i l'obligatorietat d'assentar les bases per fer-ho.

L'altra paraula interessant de la jornada va ser "intel·ligència artificial". Vaig copsar el respecte, o por, de bona part de la societat per aquesta novetat fa mesos quan es va estendre el ja famós ChatGPT, que et permet crear amb una sèrie de paraules clau. Les pors venen generades per la possibilitat que aquest sistema acabi amb algunes tasques que ara necessiten la mà humana i que poden ser substituïdes per una màquina. Bé. Això ha passat sempre. Quina diferència hi ha amb totes les revolucions industrials que ha viscut la humanitat? Quina, amb la irrupció d'Internet? El que hem de fer és buscar complicitats i "inventar" nous perfils professionals adaptats a les noves tècniques. Seran necessaris, com ho són ara els tècnics informàtics, els especialistes de xarxes o els analistes de dades. Posem-nos-hi. La Universitat de Girona hi té molt a dir i molta feina per fer. Una primera passa va ser la jornada de dimecres.